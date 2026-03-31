ПВО стран Персидского залива за сутки сбили десятки иранских ракет и дронов

БАКУ /Trend/ - За один день силы противовоздушной обороны стран Персидского залива сбили около 20 баллистических ракет и 36 ударных беспилотников, запущенных Ираном.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерств обороны этих стран.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявило о перехвате и уничтожении 11 иранских баллистических ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.

Бахрейнские силы ПВО сбили восемь ракет и семь ударных беспилотников. Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что за последние несколько часов были уничтожены два беспилотника.