Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
ПВО стран Персидского залива за сутки сбили десятки иранских ракет и дронов

В мире Материалы 31 марта 2026 01:09 (UTC +04:00)
ПВО стран Персидского залива за сутки сбили десятки иранских ракет и дронов

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - За один день силы противовоздушной обороны стран Персидского залива сбили около 20 баллистических ракет и 36 ударных беспилотников, запущенных Ираном.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерств обороны этих стран.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявило о перехвате и уничтожении 11 иранских баллистических ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.

Бахрейнские силы ПВО сбили восемь ракет и семь ударных беспилотников. Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что за последние несколько часов были уничтожены два беспилотника.

