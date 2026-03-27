Хикмет Гаджиев встретился с главным советником премьер-министра Венгрии

БАКУ/ Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился в Будапеште с Марселем Биро, главным советником премьер-министра Венгрии по национальной безопасности.

Как сообщает Trend, Хикмет Гаджиев написал об этом в своем аккаунте в социальной сети "X".

«Встреча состоялась в рамках совещания дипломатических помощников глав государств и правительств стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств по инициативе Венгрии.

Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Венгрией продолжает успешно развиваться во всех областях. Высоко ценится независимая политика Венгрии, основанная на национальных интересах, а также ее тесные связи с тюркским миром, основанные на общих исторических, этнических и культурных связях, и ее деятельность в рамках Технико-европейского союза», — подчеркнул Х. Гаджиев.

По его словам, в условиях нынешней глобальной нестабильности единство и солидарность тюркского мира имеют особое значение.