Вырос объем инвестиций Грузии в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем прямых иностранных инвестиций Грузии в Азербайджан составил 91,258 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, это на 55,9 млн долларов, или в 2,6 раза больше по сравнению с 2024 годом.

В отчетном году доля инвестиций, осуществленных из Грузии, в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 1,4%.

В свою очередь, в течение 2025 года Азербайджан инвестировал в экономику Грузии 179,5 млн долларов, что на 14,5 млн долларов, или на 8,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес инвестиций Азербайджана в Грузию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 7,1%.

В течение 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Грузии в Азербайджан составил 35,357 млн долларов, а в обратном направлении — 165,046 млн долларов.

Отметим, что в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 6,595 млрд долларов США. Это на 450,9 млн долларов, или на 6,4% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время в отчетном году объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики, составил 2,528 млрд долларов, что на 765,4 млн долларов, или на 43,4% больше по сравнению с показателем 2024 года.