В Азербайджане изменены правила распределения средств и штрафов в таможенной сфере

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в правила использования средств, полученных в сфере таможенного дела, а также штрафов и платежей.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законе о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджана.

Так, 93 процента средств, полученных от реализации товаров и транспортных средств, переданных в государственную собственность на основании решений судов по делам о преступлениях, выявленных таможенными органами в сфере таможенного дела, и об административных правонарушениях против таможенных правил, а также штрафов, таможенных сборов и платежей, перечисляются на счет соответствующего органа исполнительной власти.

Согласно новому закону, указанные средства будут направляться в государственный бюджет с последующим использованием для выплаты надбавок к должностным окладам сотрудников со специальными званиями и гражданских служащих соответствующего органа исполнительной власти (за исключением руководителя соответствующего органа исполнительной власти и его заместителей).

Ранее указанное выше исключение не было предусмотрено в Таможенном кодексе.