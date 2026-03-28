Доход Азербайджана от экспорта черных металлов увеличился

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года из Азербайджана было экспортировано 11,7 тыс. тонн черных металлов и изделий из них на сумму 15,5 млн долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, экспорт алюминия и изделий из него по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении увеличился на 3,7 млн долларов США, или на 31,9%, тогда как в количественном выражении сократился на 97 тонн, или на 0,8%.

За отчетный период доля экспортированных черных металлов и изделий из них в общем объеме экспорта составила 0,42%, а в ненефтяном секторе - 2,67%.

В то же время в январе–феврале 2026 года в Азербайджан было импортировано 167,4 тыс. тонн черных металлов и изделий из них на сумму 191,3 млн долларов США. Это на 6,3 млн долларов США, или на 3,2% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Поскольку объем импорта указанных изделий за аналогичный период прошлого года не был обнародован, динамика не приводится.

За отчетный период доля импортированных черных металлов и изделий из них в общем объеме импорта составила 7,36%.