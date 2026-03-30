Израиль нанес удары по объектам военной промышленности Ирана

БАКУ/ Trend/ - Израильские ВВС в течение дня провели серию атак по объектам военной промышленности Ирана в районе Тегерана, сообщила пресс-служба армии Израиля, передает Trend.

По ее данным, в операции были задействованы более 150 истребителей, которые применили свыше 120 боеприпасов. В числе целей указывались предприятия, занимающиеся исследованием, разработкой и производством вооружений.

Также ударам подверглись объекты, где, как утверждают израильские военные, осуществляется производство и хранение баллистических ракет.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.