Финляндия увеличила инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2025 году прямые инвестиции Финляндии в Азербайджан составили 30,364 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с 2024 годом инвестиции увеличились на 27,7 миллиона долларов, или в 11,6 раза. Доля финских инвестиций в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,5%.

В то же время Азербайджан вложил в экономику Финляндии 11,482 миллиона долларов, что в 3 раза превышает показатель предыдущего года. Доля азербайджанских инвестиций в общем объеме прямых инвестиций в Финляндию также составила 0,5%.

Напомним, что в 2024 году прямые инвестиции Финляндии в Азербайджан составляли 2,620 миллиона долларов, а в обратном направлении — 3,860 миллиона долларов.

Общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана в 2025 году превысил 6,595 миллиарда долларов, что на 450,9 миллиона долларов, или 6,4% меньше показателя 2024 года. При этом прямые инвестиции Азербайджана за рубеж в 2025 году составили 2,528 миллиарда долларов, увеличившись на 43,4% по сравнению с 2024 годом.