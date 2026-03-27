Обнародован объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Канаду за 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Канаду составил 9,390 млн долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 647 тыс. долларов США, или на 6,4% меньше показателя 2024 года.

Согласно информации, в отчетный период доля Канады в общем объёме денежных переводов из Азербайджана за границу составила 1,9%.

Кроме того, в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Канады в Азербайджан составил 5,382 млн долларов США, что на 790 тыс. долларов США, или на 17,2% больше показателя 2024 года.

В отчетный период доля Канады в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 0,5%.

В 2024 году объём денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Канаду составил 10,037 млн долларов США, а в обратном направлении - 4,592 млн долларов США.

В целом, в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана за границу составил 505,139 млн долларов США, что на 21,6 млн долларов США, или на 4,1% меньше показателя 2024 года.

Объем денежных переводов физических лиц из-за границы в Азербайджан в отчетный период составил 1,177 млрд долларов США, что на 94,1 млн долларов США, или на 8,7% больше показателя 2024 года.