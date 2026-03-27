Хикмет Гаджиев встретился в Будапеште с главным советником Президента Турции

Политика Материалы 27 марта 2026 11:12 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев встретился в Будапеште с главным советником Президента Турции
Фото: Хикмет Гаджиев /X

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В Будапеште состоялась встреча помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева и главного советника Президента Турции Акифа Чагатая Кылыча.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в социальной сети X.

"В Будапеште состоялась наша продуктивная встреча с главным советником Президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем. Мы обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, а также по вопросам региональной безопасности и взаимосвязанности на основе азербайджано-турецкого братства и стратегического союзничества. На фоне существующих глобальных вызовов особое значение приобретает дальнейшее укрепление единства и солидарности в тюркском мире", - отмечается в публикации.

