Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 7,55 доллара США, или 6,6% и составила 121,25 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 7,17 доллара США или 6,7%, и составила 114,41 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 8,45 доллара США или 10,6% по сравнению с предыдущим показателем и составила 88,17 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 7,91 доллара США или 7,2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 117,49 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.