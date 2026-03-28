Стал известен объем азербайджанского экспорта газа в Турцию

БАКУ /Trend/ – В январе 2026 года Азербайджан экспортировал в Турцию 825,9 миллиона кубометров природного газа на сумму 213,2 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

По сравнению с январём 2025 года экспорт в денежном выражении сократился на 40,1 миллиона долларов или 15,8%, а в объёме – на 49,9 миллиона кубометров, или на 5,7%.

В целом за январь 2026 года экспорт природного газа из Азербайджана в другие страны составил 2,292 миллиарда кубометров на сумму 687,5 миллиона долларов США. Это на 182,6 миллиона долларов (21%) меньше по стоимости и на 46,9 миллиона кубометров (2%) меньше по объёму по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В то же время в январе 2026 года Азербайджан импортировал из 1 страны – Исламской Республики Иран – 43,5 миллиона кубометров газа на сумму 2,9 миллиона долларов США. Для сравнения, в январе 2025 года импортировался газ только из Туркменистана в объёме 42,6 миллиона кубометров на сумму 6,4 миллиона долларов США. Таким образом, год к году импорт газа в денежном выражении сократился в 2,2 раза (на 3,5 миллиона долларов), а по объёму вырос на 894 тысячи кубометров (2,1%).