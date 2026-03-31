Испания рассматривает новые инвестиционные возможности в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В среднесрочной перспективе наиболее многообещающими являются те направления, где уже наблюдается реальная динамика и которые соответствуют приоритетам Азербайджана.

Об этом сказали Trend в государственном секретариате по торговле Министерства экономики, торговли и предпринимательства Испании.

Отмечается, что цифровая экономика в настоящее время является наиболее динамичным направлением, при этом одна из испанских технологических компаний уже прочно закрепилась в сфере высокотехнологичного сотрудничества.

"Энергетика и "зеленый" переход также имеют стратегическое значение, особенно в контексте сочетания существующей инфраструктуры с новыми возможностями в области возобновляемых источников энергии. Испанские инженерные и промышленные подрядчики реализовали крупные проекты для национального энергетического сектора, включая модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей и другие промышленные обновления. Испания также участвует в ключевой энергетической инфраструктуре, связывающей Азербайджан с Европой.

В сфере ВИЭ сотрудничество становится все более конкретным: совместно с государственной электроэнергетической компанией реализуются проекты ветровой энергетики мощностью 150 МВт ("Ени Яшма") и солнечной энергетики мощностью 300 МВт при поддержке испанского экспортного кредитного агентства Cesce. В то же время другие испанские компании совместно с местными партнёрами продвигают дополнительные ветровые проекты (например, около 70 МВт) и оказывают техническую помощь в реализации программ в области возобновляемой энергетики", - сказали в секретариате.

Было подчеркнуто, что инфраструктура остается важной сферой сотрудничества, учитывая акцент Азербайджана на восстановление и развитие транспортной связности.

"Наконец, сельское хозяйство и управление водными ресурсами набирают значение, в частности через практическое деловое взаимодействие. Недавняя торговая миссия испанских аграрных компаний в Баку объединила компании, работающие в сферах ирригации, тепличного хозяйства, защиты растений и питания сельхозкультур, что полностью соответствует приоритетам Азербайджана в агробизнесе.

В целом, наибольший потенциал сотрудничества сосредоточен на сочетании цифровизации, устойчивой инфраструктуры и "зеленого" перехода с растущей ролью сельского хозяйства и водных ресурсов", - говорится в информации.

А также отмечается, что на основе уже реализуемого сотрудничества рассматриваются новые проекты, особенно в сферах, связанных с восстановлением, устойчивым развитием и современной инфраструктурой.

"В этом контексте Стратегический экономический диалог является практическим инструментом, упрощающим реализацию будущих проектов. Он помогает сторонам оперативно согласовывать приоритеты и ключевые условия, определяющие переход проектов от идеи к реализации, включая четкое определение параметров, реалистичную последовательность этапов, разрешительные процедуры и, при необходимости, вопросы подключения к электросетям.

Диалог также служит структурированной площадкой для обсуждения финансирования, механизмов снижения рисков и своевременного устранения возможных препятствий в реализации проектов.

В целом, этот формат способствует формированию гибкой повестки сотрудничества, которая может органично расширяться по мере появления новых возможностей", - передает государственный секретариат.

Отмечается, что Испания видит значительный потенциал для углубления сотрудничества в области солнечной и ветровой энергетики.

"Что касается водорода, подход носит целенаправленный и перспективный характер. Испания накопила значительный опыт по всей цепочке создания стоимости водорода и с интересом следит за шагами Азербайджана в направлении создания инфраструктуры, готовой к использованию водорода, включая инициативы по укреплению будущих связей с европейскими рынками", - сообщает секретариат.

Подчеркивается, что это создает возможности для выборочного сотрудничества в сфере водорода по мере расширения мощностей ВИЭ и развития необходимой инфраструктуры и нормативной базы.

"Существует возможность участия испанских инфраструктурных и инженерных компаний в проектах по развитию транспортных узлов и логистических центров в Азербайджане. Испания видит значительные возможности для сотрудничества в развитии транспортных узлов и логистической инфраструктуры, особенно в условиях усиления роли Азербайджана как регионального транспортного хаба.

Этот интерес опирается на уже существующее участие испанских компаний в транспортно-логистической системе Азербайджана, включая сотрудничество в области управления воздушным движением, цифровых систем аэропортов, а также сопутствующих сервисов.

В более широком смысле планы Азербайджана по восстановлению и развитию транспортной связности, включая дороги, аэропорты, мультимодальные логистические платформы и транспортные коридоры, хорошо сочетаются с международно признанными компетенциями Испании в строительстве инфраструктуры, транспортной инженерии, цифровых решениях для мобильности и интегрированной логистике", - отмечается в информации секретариата.

Подчеркивается, что в целом, Испания рассматривает развитие транспортных узлов и логистических центров в Азербайджане как направление с большим потенциалом, соответствующее стратегическим интересам обеих стран.

"Испания признаёт растущую стратегическую значимость Среднего коридора как важного элемента евразийской транспортной системы, особенно в условиях стремления к диверсификации и укреплению торговых маршрутов между Европой и Азией. В этом контексте Азербайджан играет ключевую роль, а его последовательные инвестиции в транспортную инфраструктуру и логистику существенно повышают жизнеспособность данного маршрута.

С точки зрения Испании, Средний коридор способствует повышению устойчивости и гибкости цепочек поставок, дополняя существующие маршруты и формируя более сбалансированную архитектуру транспортной связности. Такой подход соответствует приоритетам ЕС, включая инициативу Global Gateway, направленную на развитие безопасной, устойчивой и качественной инфраструктуры", - заявили в секретариате.

А также отмечается, что в более широком смысле Испания рассматривает данный коридор как часть европейского видения связности, основанного на партнерстве, инвестициях и стандартах: "Развитие современных, эффективных и взаимосвязанных транспортных маршрутов через Южный Кавказ и Центральную Азию может сыграть важную роль в укреплении связей между Европой и Азией, обеспечивая экономическую эффективность, экологическую устойчивость и геополитический баланс".

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.