Стал известен объем грузоперевозок автотранспортом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале текущего года в Азербайджане автомобильным транспортом было перевезено 942,8 тыс. тонн грузов на сумму 2,061 млрд долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По данным, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в стоимостном выражении увеличился на 126,6 млн долларов США, или на 6,5%, а по объему - снизился на 12,8 тыс. тонн, или на 1,3%.

В отчетный период из Азербайджана автомобильным транспортом было экспортировано около 381,4 тыс. тонн грузов на сумму 418,7 млн долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет в стоимостном выражении рост на 87,9 млн долларов США, или 26,6%, а по объему - снижение на 6,8 тыс. тонн, или 1,7%.

В январе–феврале текущего года в Азербайджан автомобильным транспортом было импортировано 561,3 тыс. тонн грузов на сумму 1,642 млрд долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составляет в стоимостном выражении увеличение на 38,7 млн долларов США, или 2,4%, а по объему - снижение на 5,994 тыс. тонн, или 1,1%.

Отметим, что в январе–феврале 2026 года в Азербайджане автомобильным транспортом было перевезено в целом 9,062 млн тонн грузов на сумму 6,264 млрд долларов США. Это на 2,640 млрд долларов США, или на 29,7% больше в стоимостном выражении, и на 1,540 млн тонн, или на 14,5% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период из Азербайджана всеми видами транспортных средств было экспортировано 7,559 млн тонн грузов на сумму 3,665 млрд долларов США, что по сравнению с прошлым годом означает рост по стоимости на 1,102 млрд долларов США, или 23,1%, и снижение по объему на 1,123 млн тонн, или 12,9%.

В то же время в январе–феврале текущего года в Азербайджан всеми видами транспортных средств было импортировано 1,503 млн тонн грузов на сумму 2,599 млрд долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составляет увеличение стоимости на 1,539 млрд долларов США, или в 1,6 раза, и снижение по объему на 417,6 тыс. тонн, или 21,7%.