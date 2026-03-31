Согласован единый коммерческий механизм для Трансбалканского маршрута

БАКУ /Trend/ - Оператор интерконнектора Греция–Болгария (IGB) — компания ICGB — совместно с партнёрскими операторами газотранспортных систем Греции (DESFA), Болгарии (Bulgartransgaz), Румынии (Transgaz), Молдовы (Vestmoldtransgaz) и Украины (Gas TSO of Ukraine), при координации Европейской комиссии, согласовали единый коммерческий механизм для Трансбалканского маршрута, являющегося частью Вертикального газового коридора, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ICGB.

Как отметили в компании, данное решение представляет собой важный шаг на пути к созданию устойчивой, согласованной с нормами ЕС модели, предусматривающей гармонизированный и прозрачный тарифный подход по всей протяжённости маршрута.

«Это укрепляет роль Вертикального коридора как ключевого маршрута для обеспечения безопасных и конкурентоспособных поставок газа в странах Юго-Восточной и Центральной Европы», — говорится в сообщении ICGB.

Согласно информации, с октября 2026 года операторы ГТС будут предлагать годовые, квартальные, месячные и суточные продукты мощности в каждой точке соединения вдоль Трансбалканского коридора по конкурентоспособным тарифам. Ожидается, что это существенно повысит коммерческую привлекательность маршрута, уровень интеграции рынков и ликвидность в соответствующих странах.

На переходный период операторы обратились к национальным регуляторам с просьбой продлить действие существующих продуктов мощности до октября 2026 года, что позволит обеспечить непрерывность поставок газа в Украину.

Отметим, что Трансбалканский коридор — это региональный маршрут транспортировки газа, соединяющий Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину и являющийся частью поддерживаемой ЕС инициативы «Вертикальный газовый коридор». Маршрут играет всё более важную роль в диверсификации источников поставок — в частности, за счёт СПГ и каспийского газа — а также в укреплении энергетической безопасности и интеграции рынков Юго-Восточной и Центральной Европы.