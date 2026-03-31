Между Казахстаном и Азербайджаном динамично развивается сотрудничество по всем направлениям - посол

БАКУ/Trend/ - Между Казахстаном и Азербайджаном сегодня динамично развивается многоплановое сотрудничество по всем направлениям.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил журналистам посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель на полях открытия программы стажировки по теме "Инновационные технологии в государственном управлении: опыт Азербайджанской Республики".

"Сегодня в мире ситуация очень сложная, как вы видите. Поэтому тюркским братским странам необходимо держаться вместе, работать вместе, укреплять единство. Я глубоко убежден, что предстоящий период будет наполнен большими вызовами, но и большими возможностями. В этот период выживут именно те страны, где народ и власть едины, где они выступают единым фронтом. И в этом плане, конечно, очень большая роль у госаппарата, у государственных служащих", - сказал А. Байель.

По словам посла, государственная служба должна быть эффективной и современной. "Поэтому такие программы играют большую роль, и мы очень благодарны азербайджанской стороне за организацию этого обучения", - заключил дипломат.