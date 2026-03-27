Международные путешественники ознакомились с работами на автомобильной и железной дороге Горадиз-Агбенд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Следующей остановкой международных путешественников в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур стал Зангилан. Делегацию возглавляет основатель и руководитель клуба “NomadMania”, гражданин Великобритании греческого происхождения Харри Мицидас.

Как сообщает карабахское бюро Trend, в ходе визита в Зангилан путешественники ознакомились с ходом работ на автомобильной и железной дороге Горадиз–Агбенд. Отмечено, что автомобильная дорога строится в соответствии с первой технической категорией. Общая протяжённость магистрали составляет 126,3 километра, из которых 78,5 километра будут шестиполосными, а 45 километров - четырехполосными. Ширина проезжей части варьируется от 14 до 21 метра. Эти показатели обеспечивают как высокий грузоперевозочный потенциал дороги, так и ее соответствие интенсивному транспортному потоку.

В рамках проекта построены 8 транспортных развязок, 44 подземных перехода, 5 путепроводов, а также 314 водопропускных сооружений и 3 тоннеля общей протяженностью 12 километров. Вдоль дороги запроектированы 24 моста, из них 23 полностью готовы, по одному работы продолжаются.

Также состоялось ознакомление с работами на железнодорожной линии. Путешественникам сообщили, что строительство железной дороги Горадиз–Агбенд началось в 2021 году. Отмечено, что протяженность проекта по оси составляет 110,4 километра, а вместе с подъездными путями — 140,6 километра. В рамках проекта предусмотрено строительство 9 станций, 40 мостов, 22 автомобильных переездов, 4 тоннелей, 3 галерей и в целом около 600 инженерных сооружений. Строительно-монтажные работы ведутся в три этапа.

По первому этапу большая часть работ уже завершена, и по железной дороге осуществляется перевозка грузов в Промышленный парк Аразской экономической зоны. На втором этапе завершаются земляные работы и строительство инженерных сооружений. Поскольку данный участок расположен ниже максимального уровня воды гидроузла Худаферин, здесь сооружены дополнительные мосты и реализованы защитные меры. Именно на этом этапе построен самый длинный железнодорожный мост Азербайджана - длиной 771 метр, с 23 пролетами.

Третий этап охватывает направление Миндживан–Бартаз–Агбенд.