Владимир Путин поблагодарил Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за поддержку, оказываемую Русскому драматическому театру в Баку.

Как сообщает Trend, об этом В.Путин сказал, выступая по видео-связи на открытии здания Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте.

"Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе и культурного наследия. Стоит отметить, что в Баку весьма успешно работает популярный Русский драматический театр, открытый более 100 лет назад. В этой связи хочу поблагодарить Президента Ильхама Алиева за его поддержку работы театра. Хочу отметить, что эти две сцены - Русский драматический театр в Баку и Азербайджанский драматический театр в Дербенте - являются мостом между нашими культурами", - отметил Президент России.