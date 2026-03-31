Делегация Казахстана примет участие в WUF13 на высоком уровне - посол

БАКУ/Trend/ - Делегация Казахстана примет участие на 13-сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку на высоком уровне.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе открытия программы стажировки по теме "Инновационные технологии в государственном управлении: опыт Азербайджанской Республики" в Баку.

Дипломат отметил, что во Всемирном форуме городов, который состоится в Азербайджане в мае, Казахстан планирует принять участие на высоком уровне.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум пройдет в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.