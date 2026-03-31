В Исфахане сбит еще один БПЛА

БАКУ /Trend/ - Сегодня в иранской провинции Исфахан силами ПВО армии был сбит еще один принадлежащий США беспилотный летательный аппарат «MQ-9».

Как сообщает Trend, об этом распространил информацию департамент по связям с общественностью армии Ирана.

Согласно информации, с учетом уничтожения указанного БПЛА число беспилотников, сбитых силами ПВО в воздушном пространстве Ирана, достигло 146.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.