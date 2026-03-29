США нанесли удары по более чем 11 тыс. целям в Иране - CENTCOM

БАКУ /Trend/ - С начала боевых действий американские войска уничтожили более 11 000 целей в Иране.
Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Центрального командования США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
Сообщается, что было уничтожено или повреждено более 150 иранских военных кораблей.
Было отмечено, что в боевых действиях участвовали многочисленные истребители, стратегические бомбардировщики, авианосец, эсминцы с управляемыми ракетами, подводные лодки, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).