США нанесли удары по более чем 11 тыс. целям в Иране - CENTCOM

29 марта 2026 02:49 (UTC +04:00)
США нанесли удары по более чем 11 тыс. целям в Иране - CENTCOM

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - С начала боевых действий американские войска уничтожили более 11 000 целей в Иране.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Центрального командования США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Сообщается, что было уничтожено или повреждено более 150 иранских военных кораблей.

Было отмечено, что в боевых действиях участвовали многочисленные истребители, стратегические бомбардировщики, авианосец, эсминцы с управляемыми ракетами, подводные лодки, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

