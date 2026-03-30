Представители Азербайджана ознакомились с работой по борьбе с дезинформацией в Турции

БАКУ /Trend/ - 30 марта представители Администрации Президента Азербайджанской Республики и Агентства развития медиа посетили Центр по борьбе с дезинформацией Департамента по связям с общественностью Администрации Президента Турции.

Об этом Trend сообщили в Агентстве развития медиа.

В ходе визита координатор Центра по борьбе с дезинформацией Дениз Демир подробно проинформировал о направлениях деятельности Центра, его структуре, а также реализуемых проектах и применяемых подходах в сфере борьбы с дезинформацией. Отмечалось, что Центр осуществляет системную деятельность по оперативному выявлению, анализу и предотвращению распространения фейкового и манипулятивного контента в современной информационной среде.

В ходе двусторонней встречи стороны обменялись мнениями о существующих вызовах в сфере борьбы с дезинформацией, международном опыте и эффективных механизмах в данном направлении. В рамках встречи были обсуждены вопросы обеспечения информационной безопасности, формирования надежной информационной среды в цифровых медиа, а также укрепления возможностей аналитического анализа.