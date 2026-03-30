В Азербайджане увеличилась добыча природного газа

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года в Азербайджане было добыто 8,187 миллиарда кубометров природного газа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики

По информации, объем добычи увеличился на 182 миллиона кубометров или на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-феврале прошлого года добыча природного газа составила 8,006 миллиарда кубометров.

В отчетном периоде было добыто 6,497 миллиарда кубометров товарного природного газа, что на 187 миллионов кубометров или на 3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-феврале прошлого года было добыто 6,310 миллиарда кубометров товарного природного газа.

В целом общий объём производства в добывающей промышленности составил 5,2 миллиарда манатов, увеличившись на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.