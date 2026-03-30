Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным артистом Расимом Балаевым (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с народным артистом Расимом Балаевым, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре проходит церемония прощания с народным артистом, лауреатом Государственной премии, кавалером государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", председателем Союза кинематографистов Азербайджана Расимом Балаевым.

Народный артист будет похоронен в первой Аллее почётного захоронения.