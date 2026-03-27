ЕБРР выделяет кредит для восстановления водной инфраструктуры в турецком городе

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит суверенный кредит до 95 миллионов евро Республике Турция через Министерство казначейства и финансов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ЕБРР.

Средства будут направлены Управлению водоснабжения и канализации Малатьи (MASKI). Финансирование пойдёт на восстановление и строительство 485 км водопроводных сетей, 127 км канализационных и 8 км ливневых сетей в городе Малатья. Также проект предусматривает услуги строительного надзора.

Отмечается, что проект направлен на восстановление и модернизацию водоснабжения, канализации и ливневой инфраструктуры Малаатии, пострадавшей от сильнейших землетрясений 6 февраля 2023 года магнитудой 7,7 и 7,6.

Подчеркивается, что основные цели проекта - улучшение качества воды, снижение физических потерь и повышение устойчивости основных коммунальных услуг за счет замены устаревшей инфраструктуры и восстановления повреждённых систем в соответствии со стандартами ЕБРР в области охраны окружающей среды и социальной ответственности.

"Проект также направлен на укрепление критически важных городских услуг и поддержку долгосрочной устойчивости и климатической адаптивности инфраструктуры Малатьи.

В рамках проекта планируется улучшение качества водоснабжения, сбор и очистка сточных вод, управление ливневыми стоками, снижение уровня потерь воды с 55% до 25%, а также обеспечение работы центральной станции очистки сточных вод города в соответствии с параметрами проектирования и стандартами ЕС. Модернизация ливневой системы позволит снизить риск затопления городских территорий во время сильных дождей. Проект также повысит устойчивость Малатьи к природным катастрофам за счет развития готовности к чрезвычайным ситуациям и управления климатическими рисками", - передает ЕБРР.

Отметим, что ЕБРР является одним из ключевых инвесторов в Турции: с 2009 года банк инвестировал более 23 миллиардов евро через 500 проектов и программы торгового финансирования, преимущественно в частный сектор.