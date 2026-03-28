Узбекистан обсудил с МВФ реформы и перспективы экономического роста

ТАШКЕНТ /Trend/ - 26 марта состоялась встреча делегации Международного валютного фонда (МВФ) во главе с руководителем миссии по Узбекистану Яссером Абдихой и заместителя министра экономики и финансов Узбекистана Умида Абидхаджаева, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров обсуждались проводимые в стране реформы, направленные на стимулирование экономического роста, меры по поддержанию макроэкономической стабильности и ключевые направления экономического развития.

Министерство экономики представило презентацию с обзором динамики основных макроэкономических показателей, факторов роста, среднесрочных прогнозов, а также внутренних и внешних экономических рисков.

Представители МВФ положительно оценили предпринимаемые шаги по обеспечению макроэкономической стабильности и поддержке экономического роста, подчеркнув важность продолжения сбалансированной экономической политики.

Кроме того, стороны обсудили глобальные темпы экономического роста, прогнозы мировой экономики и потенциальные внешние риски для Узбекистана.