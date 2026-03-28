Названы крупнейшие импортеры азербайджанской нефти в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале из Азербайджана было экспортировано 3,6 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 1,704 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 969 миллионов долларов США или на 36,3% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,178 миллиона тонн или на 24,7%.

Топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе этого года возглавляет Италия (2,428 миллиона тонн на сумму 1,142 миллиарда долларов), за ней следуют Румыния (286,3 тысяч тонн на сумму 140,7 миллиона долларов) и Португалия (223,6 тысяч тонн на сумму свыше 112,4 миллиона долларов).

В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе-феврале 2026 года:

Страна Объем импорта Стоимость импорта (в долларах США) Италия 2 427 849,63 1 142 037 800 Румыния 286 280,92 140 706 790 Португалия 223 549,41 112 357 890 Чехия 169 841,63 83 922 490 Германия 154 729,96 65 258 730 Хорватия 86 166,17 40 819 950 Болгария 78 494,85 37 415 050 Тунис 61 269,98 29 498 760 Турция 47 080,05 22 103 540 Индонезия 38 554,41 17 866 200 Другие 26 490,38 12 421 230

Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.