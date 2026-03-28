Названы крупнейшие импортеры азербайджанской нефти в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале из Азербайджана было экспортировано 3,6 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 1,704 миллиарда долларов США.
Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 969 миллионов долларов США или на 36,3% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,178 миллиона тонн или на 24,7%.
Топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе этого года возглавляет Италия (2,428 миллиона тонн на сумму 1,142 миллиарда долларов), за ней следуют Румыния (286,3 тысяч тонн на сумму 140,7 миллиона долларов) и Португалия (223,6 тысяч тонн на сумму свыше 112,4 миллиона долларов).
В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе-феврале 2026 года:
|
Страна
|
Объем импорта
|
Стоимость импорта (в долларах США)
|
Италия
|
2 427 849,63
|
1 142 037 800
|
Румыния
|
286 280,92
|
140 706 790
|
Португалия
|
223 549,41
|
112 357 890
|
Чехия
|
169 841,63
|
83 922 490
|
Германия
|
154 729,96
|
65 258 730
|
Хорватия
|
86 166,17
|
40 819 950
|
Болгария
|
78 494,85
|
37 415 050
|
Тунис
|
61 269,98
|
29 498 760
|
Турция
|
47 080,05
|
22 103 540
|
Индонезия
|
38 554,41
|
17 866 200
|
Другие
|
26 490,38
|
12 421 230
Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.