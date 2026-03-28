В Азербайджане инвестиции в промышленный сектор увеличились

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале текущего года объем инвестиций в основной капитал промышленного сектора Азербайджана составил 1,195 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По данным ведомства, это на 30,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Доля инвестиций в основной капитал данного сектора в общем объеме инвестиций составила 49,1%.

В течение рассматриваемого периода инвестиции были направлены в: горнодобывающую промышленность — 944 миллиона манатов (рост на 52,5%), перерабатывающую промышленность — 129,1 миллиона манатов (в 2,1 раза больше), производство и распределение электроэнергии, газа и пара — 95 миллионов манатов (снижение на 57,8%), водоснабжение, очистку и утилизацию отходов — 27,4 миллиона манатов (в 3,3 раза больше).

Отметим, что в январе–феврале 2026 года на развитие экономических и социальных сфер страны из всех источников финансирования было направлено 2 миллиарда 436,4 миллиона манатов в основной капитал, что на 19,4% больше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. Объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 51,4%, в нефть-нефтегазовый сектор — на 5,1%.

Из общей суммы инвестиций 1 миллиард 434,0 миллиона манатов (58,9%) пришлось на отрасли производственного сектора, 794,7 миллиона манатов (32,6%) — на сферу услуг, 207,7 миллиона манатов (8,5%) — на строительство жилых домов. Из общей суммы инвестиций 28,9% были вложены государственным сектором, 71,1% — инвесторами частного сектора.

53,3% инвестиций было потрачено на строительные и монтажные работы. Доля инвестиций из внутренних источников в общий объем инвестиций составила 73,1%.