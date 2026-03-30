Программа-2026 и городская повестка: что Туркменистан покажет на WUF13

БАКУ /Trend/ - Туркменистан готов продемонстрировать на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку конкретные результаты и масштабные планы в сфере градостроительства и устойчивой урбанизации. Форум, который пройдет с 17 по 22 мая 2026 года под эгидой Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), объединяет мировых экспертов, городских планировщиков и государственные делегации для обсуждения одной из самых насущных глобальных задач - создания безопасного, комфортного и устойчивого жилья.

В этой повестке Туркменистан готов представить свой опыт как пример того, как страна может сочетать государственную стратегию, социальную ориентированность и технологические решения в градостроительной сфере.

На WUF13 делегацию возглавит Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, что подчеркивает высокий уровень внимания к теме урбанизации и городского развития. По словам посла Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммета Эльясова, страна прибудет на форум с конкретными достижениями, готовыми проектами и четкими планами на будущее. Центральное место в экспозиции Туркменистана займет опыт градостроительных инициатив, внедренных в столице - Ашхабаде, и инновационного «умного» города Аркадаг.

«Умный» город Аркадаг, основанный в 2019 году, стал не просто новым населенным пунктом, а флагманским проектом национальной урбанистики. Здесь подразумевается применение современных информационно-коммуникационных технологий, экологичного общественного транспорта, цифровых сервисов и обширных зеленых зон. Проект рассчитан на 64 тысячи жителей, с введением в эксплуатацию 336 объектов социально-культурного назначения. Уже сегодня Аркадаг удостоен более 20 международных сертификатов, включая признание "экологически чистым городом".

Эти инициативы дополняются усилиями страны по развитию инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального сектора. В прошлом году Туркменистан ввел в эксплуатацию 645 тысяч квадратных метров нового жилья и 116 объектов производственного и социально-культурного назначения. В столице продолжается комплексная модернизация жилого фонда и создание новых жилых массивов, включая микрорайон Parahat-7. Параллельно возводятся 127 двухэтажных домов, школы на 3380 ученических мест и детские сады на 1080 мест. В провинциях строятся современные села, особенно в Балканском, Ахалском и Дашогузском регионах, а также крупные инфраструктурные проекты, включая высокоскоростную автомагистраль Мары-Туркменабат.

Туркменистан также участвует в проектах, направленных на устойчивое развитие на уровне муниципалитетов: например, совместно с Программой развития ООН реализуются инициативы по укреплению устойчивости городов к климатическим и природно‑катастрофическим рискам, что требует интеграции климатической адаптации и снижения рисков в процесс планирования городской среды.

Основная тема WUF13 - безопасное и устойчивое жилье для всех - перекликается с ключевыми направлениями «Программы развития инвестиций и социально экономического развития Туркменистана на 2026 год», подписанной Президентом Сердаром Бердымухамедовым в феврале 2026 года и направленной на реализацию задач, определенных в ряде долгосрочных государственных программ 2022-2028 и 2022-2052 годов. Эта программа предусматривает продолжение масштабного жилищного строительства, модернизацию существующего жилого фонда, развитие социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и медицинские учреждения, а также внедрение современных инженерных и цифровых решений в городской среде. Именно эта практическая направленность программы и формирует основу для участия Туркменистана на WUF13.

Таким образом, Туркменистан намерен представить на WUF13 в Баку практические результаты своей градостроительной политики - от модернизации Ашхабада до строительства Аркадага и планов дальнейшего расширения жилищного строительства.