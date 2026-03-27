TAP и Albanian Gas Service Company продлили соглашение о техобслуживании (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Albanian Gas Service Company (AGSCo.) и консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) продлили соглашение о предоставлении услуг по техническому обслуживанию газовой сети.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр инфраструктуры и энергетики Албании Энеа Каракачи.

"Еще один значимый шаг для энергетического сектора Албании. Подписание соглашения с TAP о продолжении предоставления услуг по техническому обслуживанию газовой сети компанией AGSCo., консорциумом, созданным государственной компанией Albgaz и SNAM, дополнительно подчеркивает растущие возможности, достигнутых Албанией в этом стратегическом секторе", - написал министр в социальной сети.

Отметим, что AGSCo несет ответственность за обслуживание TAP на территории Албании. Правительство Албании сохраняет 75-процентную долю в AGSCo, оставшиеся акции принадлежат итальянской государственной энергетической инфраструктурной компании SNAM.

TAP транспортирует природный газ с гигантского месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе в Кипои, проходит через Грецию и Албанию, а также Адриатическое море, прежде чем выйти на берег в Южной Италии.

TAP обеспечивает поставки газа странам Юго-Восточной Европы через существующие и перспективные интерконнекторы. TAP соединен с Интерконнектором Греция-Болгария (IGB), который начал коммерческую эксплуатацию в октябре 2022 года, поставляя каспийский газ в Болгарию.