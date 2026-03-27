Коммунальные службы Баку работают в усиленном режиме

БАКУ/ Trend/ - В Баку с утренних часов коммунальные службы и исполнительные структуры города работают в усиленном режиме на фоне интенсивных осадков.

Как сообщили Trend в Исполнительной власти города Баку, к работам привлечены главы районных исполнительных властей, их аппараты и соответствующие хозяйственные структуры.

Отмечается, что в ряде районов из-за осадков, значительно превышающих норму, возникли проблемы с отводом воды через коллекторы. В результате на отдельных участках зафиксированы подтопления.

"Такие зоны выявляются мониторинговыми группами и передаются в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана. В настоящее время профильные службы продолжают работы по устранению последствий непогоды", - сказали в ИВ столицы.