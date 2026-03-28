Будут созданы комиссия и комитеты азербайджано-турецкой медиаплатформы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики и Департаментом по связям с общественностью Администрации Президента Турции о создании Совместной рабочей комиссии и комитетов азербайджано-турецкой совместной медиаплатформы, сообщили в субботу Trend в MEDİA.

Документ подписан по итогам встречи исполнительного директора MEDİA Ахмеда Исмаилова и руководителя Департамента по связям с общественностью Администрации Президента Турции Бурханеттина Дурана в рамках мероприятия Stratcom Summit 26.

Отмечается, что меморандум предусматривает дальнейшее углубление институционального сотрудничества между сторонами, совершенствование механизмов совместной деятельности и усиление координации.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения существующих стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Турцией в сфере медиа, в частности усиление совместной деятельности по борьбе с дезинформацией.

Было подчеркнуто, что происходящие трансформации в глобальном информационном пространстве, а также возрастающее влияние фейкового и манипулятивного контента требуют более тесной координации и системного взаимодействия между государственными структурами.