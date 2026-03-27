Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили нормализацию отношений и региональное сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян обсудили нормализацию отношений и региональное сотрудничество.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе телефонного разговора глав МИД.

Министры с удовлетворением отметили положительные сдвиги в направлении дальнейшего продвижения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян также обсудили региональные вопросы и деятельность в рамках многосторонних платформ.