Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили нормализацию отношений и региональное сотрудничество

Политика Материалы 27 марта 2026 16:51 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили нормализацию отношений и региональное сотрудничество

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян обсудили нормализацию отношений и региональное сотрудничество.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе телефонного разговора глав МИД.

Министры с удовлетворением отметили положительные сдвиги в направлении дальнейшего продвижения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян также обсудили региональные вопросы и деятельность в рамках многосторонних платформ.

Лента

Лента новостей

Читать все новости