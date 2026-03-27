В Азербайджане производство алюминиевых изделий выросло более чем на 30%

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале этого года в Азербайджане было произведено 11,8 тыс. тонн алюминиевых изделий.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство увеличилось на 2,7 тыс. тонн, или на 30,4%.

На 1 марта 2026 года на складах промышленных предприятий страны находилось 3,7 тыс. тонн готовой продукции из алюминия.

В целом за январь–февраль 2026 года в сферах металлургической промышленности и производства готовых металлических изделий было произведено продукции на сумму 231 млн манатов. По сравнению с тем же периодом прошлого года производство продукции металлургической отрасли выросло на 1,9%, тогда как производство готовых металлических изделий сократилось на 20,5%.