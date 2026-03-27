ЕБРР предоставит кредит турецкому банку для финансирования женщин-предпринимателей

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет старший необеспеченный кредит до 50 миллионов евро банку Turk Ekonomi Bankasi A.S. (TEB).

Как сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР, кредит будет выделен двумя равными траншами (первый - обязательный, второй - необязательный) и направлен на последующее кредитование малых и средних предприятий (МСП), возглавляемых женщинами, в рамках программы Turkey Women in Business II (TurWiB II).

Отмечается, что программа TurWiB II реализуется в рамках Financial Intermediaries Framework (FIF) и нацелена на поддержку женского предпринимательства в Турции.

Финансирование ЕБРР будет сопровождаться механизмом совместного распределения рисков при поддержке Turkish Credit Guarantee Fund (KGF), гарантированного Министерством казначейства и финансов Турции, для стимулирования кредитования на устойчивой основе. Кроме того, женщинам-предпринимателям будут предоставлены консультации, наставничество, возможности для нетворкинга, а также доступ к знаниям, нефинансовым услугам развития и рынкам.

Средства ЕБРР будут использованы TEB для финансирования МСП, принадлежащих или управляемых женщинами, в соответствии с политикой FIF, утвержденной Советом директоров и адаптированной под TurWiB II.

Ожидается, что проект повысит инклюзивность и конкурентоспособность, а также позволит TEB нарастить объем кредитования предприятий, управляемых женщинами, расширить клиентскую базу и активнее работать в регионах Турции.