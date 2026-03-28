Власти Баку дали поручения для устранения последствий, вызванных сильными дождями

Общество Материалы 28 марта 2026 19:37 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - С утра 27 марта Исполнительная власть города Баку, исполнительные органы власти столичных районов и другие экономические структуры города работают в усиленном режиме.

Как передает Trend, в некоторых районах из-за непрерывных дождей, идущих уже второй день, возникли проблемы с отводом воды через коллекторы. В связи с этим заместитель главы Исполнительной власти города Баку Айаз Гусейнов провёл осмотр территорий, где произошёл инцидент, и дал поручения соответствующим структурам по устранению последствий, вызванных дождями.

Также мониторинговые группы, созданные в связи с указанным вопросом, выявляют проблемные территории и представляют их в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

В настоящее время принимаются срочные меры для устранения последствий, возникших в различных территориях города.

