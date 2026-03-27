Президент Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Азербайджане и выразил соболезнования (ФОТО)

Политика Материалы 27 марта 2026 11:54 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - 27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в нашей стране, выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Его святейшества Илии II.

Как сообщает Trend, главу государства встретил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

Президент Ильхам Алиев оставил запись в траурной книге.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Католикос-Патриарх всея Грузии Его святейшество Илия II посвятил свою жизнь и деятельность благородным делам и продвижению межрелигиозного диалога, подчеркнул, что в нашей стране всегда будут с уважением чтить его память.

Глава государства коснулся роли Его святейшества Илии II в развитии азербайджано-грузинских традиционных отношений дружбы и сотрудничества.

Зураб Патарадзе выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за посещение посольства и соболезнования.

Президент Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Азербайджане и выразил соболезнования (ФОТО)
