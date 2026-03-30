Из Ирана эвакуированы более 3 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Эвакуация граждан различных стран из Ирана продолжается.

Как сообщает в понедельник Trend, с 8:00 28 февраля по 10:00 30 марта из Ирана были эвакуированы 3 094 гражданина различных стран.

В частности, за этот период из Ирана через Азербайджан были эвакуированы граждане следующих стран: Китай — 728 человек, Россия — 354, Бангладеш — 198, Таджикистан — 187, Пакистан — 148, Индия — 196, Оман — 80, Индонезия — 68, Иран — 57, Италия — 44, Алжир — 30, Испания — 26, Германия — 24, Канада — 25, Франция — 19, Саудовская Аравия — 18, Япония — 18, Грузия — 19, Узбекистан — 16, Польша и Швейцария — по 14, Нигерия — 13, Венгрия, Бахрейн и Казахстан — по 12, Мексика, США и Беларусь — по 11, Великобритания, Болгария и Демократическая Республика Конго — по 10, Бразилия — 9, Судан — 8, Венесуэла — 7, Словакия, Бельгия, Румыния и ОАЭ — по 6. В том числе были эвакуированы 536 граждан Азербайджана.

Кроме того, эвакуированы по 5 граждан Турции, Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии, Греции, Вьетнама, Финляндии, Кыргызстана; по 4 — Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Нидерландов; по 3 — Катара, Хорватии, Дании, Норвегии; по 2 — Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра, Словении; по 1 — Туниса, ЮАР, Мальдив, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза, Доминиканской Республики.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.