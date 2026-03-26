Транспорт и "зеленая" энергетика Туркменистана соответствуют нашим приоритетам - ЕИБ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Планы Туркменистана по модернизации транспортной инфраструктуры и развитию возобновляемой энергетики полностью соответствуют климатическим и инфраструктурным приоритетам Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Об этом Trend заявил Оливье Кюени, глава Регионального представительства ЕИБ по Центральной Азии.

"Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает амбиции Туркменистана в области транспорта и "зеленой" энергетики как крайне актуальные в сегодняшнем глобальном контексте, когда и Европейский союз, и Центральная Азия сталкиваются с серьезными геополитическими и климатическими вызовами", - сказал Кюени.

По его словам, усилия Туркменистана по модернизации транспортных сетей и инвестициям в возобновляемую энергетику соответствуют роли ЕИБ как "климатического банка Европы", основная задача которого - поддержка устойчивой низкоуглеродной инфраструктуры и создание климатоустойчивых экономик.

"На практике это означает приоритетное финансирование проектов, которые снижают выбросы парниковых газов, повышают энергоэффективность и стимулируют использование чистых технологий", - отметил Кюени.

Он также подчеркнул, что банк поддерживает приоритеты Европейского союза в рамках инициативы Global Gateway в Центральной Азии, включая развитие Транскаспийского транспортного коридора (Средний коридор), цифровую связность, проекты в сфере чистой энергетики и водного хозяйства, а также инициативы, связанные с критически важными сырьевыми ресурсами.

"Имея прямой выход к Каспийскому морю, страна является ключевым узлом Среднего коридора. Усиление железнодорожной, дорожной сети, подвижного состава и портовой инфраструктуры может помочь снизить затраты и время на транспортировку грузов между континентами, что в конечном итоге будет способствовать росту торговли и экономическому развитию", - сказал он.

В то же время Кюени отметил, что ЕИБ оценивает долгосрочную устойчивость проектов и поощряет применение международных лучших практик, включая прозрачное управление, тщательную оценку воздействия на окружающую среду и полноценное вовлечение заинтересованных сторон. По его словам, это помогает обеспечить долгосрочные экономические выгоды инвестиций при сохранении экологической безопасности.

"Важно подчеркнуть, однако, что ЕИБ пока не может работать в Туркменистане так же, как в других странах Центральной Азии. Недавняя миссия в Ашхабад, возглавляемая Эдвардасом Бумштейнасом, руководителем Департамента ЕИБ по Азии и Тихоокеанскому региону, вместе со мной как недавно назначенным главой Регионального представительства по Центральной Азии, была посвящена переговорам по Рамочному соглашению, которое позволит банку начать деятельность в стране", - добавил он.

Отметим, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), основанный в 1958 году и штаб-квартира которого находится в Люксембурге, является кредитным учреждением Европейского союза, предоставляющим долгосрочное финансирование для проектов в сфере инфраструктуры, климата, энергетики, транспорта, цифровизации и других областей развития как в странах ЕС, так и в странах-партнерах по всему миру. В настоящее время банк сотрудничает более чем с 160 странами, уделяя особое внимание поддержке устойчивого развития, климатическим инициативам и экономической интеграции.

В последние годы Туркменистан и ЕИБ активно ведут диалог, главным образом направленный на создание правовой базы, которая позволит банку начать работу в стране. В частности, стороны ведут переговоры о Рамочном соглашении, которое установит юридические основания для финансирования проектов ЕИБ в Туркменистане. Потенциальные направления сотрудничества включают транспортную инфраструктуру, особенно проекты, связанные с Транскаспийским международным транспортным коридором (ТМТМ), а также инициативы в сфере возобновляемой энергетики, цифровизации, водного хозяйства и других секторов устойчивого развития.