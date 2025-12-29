Стоимость платных услуг в Баку выросла за январь-ноябрь

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года стоимость платных услуг, предоставленных населению Баку, составила 8,160 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Бакинское городское статистическое управление.

Согласно информации, этот показатель в реальном выражении на 10,3% выше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

За указанный период юридические лица предоставили населению услуги на сумму 7,281 миллиарда манатов, что составляет 89,2% от общей стоимости услуг.

Следует отметить, что в целом по стране стоимость платных услуг, предоставленных населению в январе-ноябре 2025 года, в реальном выражении выросла по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 8,9% и составила 13,233 миллиарда манатов. Юридические лица предоставили населению услуги на сумму 9,976 миллиарда манатов, что составило 75,4% от общей стоимости услуг.

