Объем взносов по страхованию от безработицы в Азербайджане вырос

Экономика Материалы 6 декабря 2025 04:49 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года взносы по страхованию от безработицы в Азербайджане составили 203 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Отмечено, что за этот период поступления от внебюджетных организаций увеличились на 11,4% и составили 155 миллионов манатов.

Таким образом, за аналогичный период прошлого года объем взносов по страхованию от безработицы составил 183,9 миллиона манатов.

