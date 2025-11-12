Кыргызстан рассчитывает на укрепление экспорта, обмен технологиями и развитие кадров через ОТГ — Минэкономики (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – В долгосрочной перспективе Кыргызстан видит в участии в Организации тюркских государств (ОТГ) значительные возможности для укрепления экспортного потенциала, обмена технологиями и развития человеческого капитала.

Об этом сообщили Trend в Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

"Для нас это прежде всего шанс укрепить экспортный потенциал, получить доступ к рынкам тюркоязычных стран и реализовать совместные промышленные проекты", – отметил источник.

В ведомстве отметили, что участие в ОТГ также открывает возможности для обмена технологиями и передовым опытом в сферах промышленности, энергетики и цифровизации. Не менее важным направлением является развитие человеческого капитала, включая образовательные программы, совместные стажировки, программы обмена и повышение квалификации специалистов. "Все эти направления – это не просто слова, а реальные инструменты для устойчивого промышленного развития, обмена знаниями и укрепления технологического партнерства между нашими странами", – подчеркнули в министерстве.

Было отмечено, что целью является превращение сотрудничества в практические проекты и инициативы. "Мы заинтересованы, чтобы механизмы ОТГ стали практическими — чтобы за встречами министров следовали реальные шаги, такие как запуск совместных производств, обмен инженерными кадрами, внедрение инновационных решений и продвижение тюркоязычных брендов на внешние рынки", – сообщили источник.

Кроме того, важным направлением называют координацию между странами в области "зеленой" и устойчивой промышленности, чтобы совместно отвечать на вызовы, связанные с климатом, энергетическим переходом и цифровой трансформацией.

"ОТГ для Кыргызстана – это не только политическая и культурная платформа, но и практический инструмент промышленного роста, инновационного развития и технологического партнерства, который помогает нам двигаться вперед вместе с братскими странами", – подчеркнули в Министерстве экономики и коммерции КР.