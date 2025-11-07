Трамп подчеркнул важность проекта TRIPP для коммерческой активности и стабильности в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Проект TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity) имеет большое экономическое значение для Центральной Азии.

Как сообщает в пятницу Trend, заявил Президент США Дональд Трамп во время рабочего ужина с лидерами стран региона.

"Три месяца назад моя администрация также заключила историческое мирное соглашение между соседними Арменией и Азербайджаном - одну из восьми войн, которые мы завершили за восемь месяцев", - отметил Трамп.

Президент подчеркнул стратегическую важность маршрута и его потенциал для стимулирования торговли в регионе. "Это новая дорога, которая проходит через одни из самых значимых мест в мире, в том числе с экономической точки зрения, и она повысит коммерческую активность по ту сторону Каспийского моря, способствуя развитию стран Центральной Азии", - сказал он.

Трамп выразил уверенность, что соглашение принесет ощутимые выгоды региона. "Я оптимистично настроен и верю, что каждая из стран, присутствующих здесь сегодня, сможет воспользоваться преимуществами мира, если примет возможность, которую мы открываем благодаря этому соглашению", - добавил президент.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне при участии президента США Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию. Один из пунктов документа предусматривает запуск Зангезурского коридора (так называемого "Маршрута Трампа") для разблокирования региональных коммуникаций. Кроме того, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение о мире и межгосударственных отношениях.