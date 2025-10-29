Компания Türkmen Gala о новом соглашении с Emerson в Туркменистане (Эксклюзив)

АШХАБАД /Trend/ – Туркменская компания Türkmen Gala заключила эксклюзивный контракт с международной корпорацией Emerson, став ее официальным партнером на территории Туркменистана.

Об этом Trend сказал специалист по продажам компании Абдылла Клычев в кулуарах конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2025" в Ашхабаде.

По словам Клычева, соглашение с Emerson открывает новые возможности для внедрения в стране передовых решений в области автоматизации, промышленного контроля и цифровых технологий управления производственными процессами.

"Компания Türkmen Gala стала эксклюзивным партнером Emerson в Туркменистане. Это важный шаг для развития технологической инфраструктуры нефтегазового сектора страны", - отметил он.

Türkmen Gala, основанная в 2011 году, активно работает в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях. В штате предприятия — более 150 сотрудников, а портфель включает сотрудничество с более чем 40 международными брендами.

"Наше партнерство с Emerson позволит предложить клиентам в Туркменистане инновационные продукты и сервисы, соответствующие мировым стандартам. В дальнейшем мы также планируем расширять сотрудничество с компаниями Petronas и Dragon Oil, а также готовить местных специалистов для работы с высокотехнологичным оборудованием", - добавил представитель компании.

Клычев подчеркнул, что участие Türkmen Gala в конференции направлено на демонстрацию оборудования и решений партнеров, а также на укрепление взаимодействия с ключевыми игроками нефтегазового рынка Туркменистана.