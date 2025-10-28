Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров

Политика Материалы 28 октября 2025 19:49 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров. Отсюда пройдут и Зангезурский коридор, и Аразский коридор.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района.

«Поэтому у этого района, этого региона прекрасное будущее. Таким же ярким будет и будущее всего Карабаха, Восточного Зангезура. Подтверждением тому является сегодняшняя реальность – построенные нами города и села», - отметил глава государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости