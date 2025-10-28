Президент Ильхам Алиев: Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров

БАКУ /Trend/ - Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров. Отсюда пройдут и Зангезурский коридор, и Аразский коридор.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района.

«Поэтому у этого района, этого региона прекрасное будущее. Таким же ярким будет и будущее всего Карабаха, Восточного Зангезура. Подтверждением тому является сегодняшняя реальность – построенные нами города и села», - отметил глава государства.