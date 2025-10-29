Председатель Палаты Представителей Маджлиси Оли Таджикистана прибыл в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Палаты Представителей Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода прибыл в Азербайджан с визитом для участия в Международной Парламентской Конференции, посвящённой 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики, сообщает Trend со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева председателя Палаты Представителей Маджлиси Оли Республики Таджикистан встречали заместитель спикера Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, руководитель рабочей группы парламента по межпарламентским отношениям с Таджикистаном Айдын Мирзазаде и другие официальные лица.