Названы страны экспорта и импорта природного газа Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе–августе текущего года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 16,5 миллиарда кубических метров природного газа на общую сумму 6 миллиардов долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

За тот же период импорт природного газа в страну составил 233,3 миллиона кубических метров на сумму 36 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сократился практически вдвое — на 234,4 миллиона кубических метров по объему и на 38,8 миллиона долларов США в стоимостном выражении.

В импорте природного газа основными партнёрами Азербайджана стали Россия и Туркменистан. Из России было импортировано 21,2 миллиона кубических метров газа на сумму 3,9 миллиона долларов США, из Туркменистана — 212,1 миллиона кубических метров на сумму 32,4 миллиона долларов США.

Экспортные поставки осуществлялись в Грузию - 1,6 миллиарда кубических метров на 169,5 миллиона долларов США, Сербию - 183,3 миллиона кубических метров на 102,6 миллиона долларов США, Турцию - 6,6 миллиарда кубических метров на 1,8 миллиарда долларов США, Болгарию - 1,2 миллиарда кубических метров на 458 миллионов долларов США, Италию - 6,3 миллиарда кубических метров на 3,1 миллиарда долларов США, Грецию — 599,3 миллиона кубических метров на 318,9 миллиона долларов США.