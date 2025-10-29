ЕС инвестирует в энергетические проекты Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сотрудничество Узбекистана с Европейским союзом в энергетической сфере выходит на новый уровень, сообщает пресс-служба министерство энергетики Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, в страну поступят прямые инвестиции и передовые технологии от ведущих европейских компаний, включая Siemens Energy, EDF, Voltalia и Total Energies, которые участвуют в проектах по расширению генерирующих мощностей.

На форуме Global Gateway в Брюсселе подписаны меморандумы между министерствами энергетики Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, а также ЕБРР и ЕИБ о финансировании проекта «Камбар-Атинская ГЭС-1». Согласно документам, ЕБРР выделит 500 млн долларов, ЕИБ — 200 млн долларов.

Кроме того, достигнуты договорённости с европейскими финансовыми институтами о модернизации электрических сетей и снижении потерь при передаче энергии.

Отдельное направление сотрудничества — развитие газораспределительной инфраструктуры. Итальянская **Pietro Fiorentini** реализует проекты по снижению потерь в газовых сетях, а немецкая Linde приступила к строительству установки по разделению воздуха на площадке АО «Навоийазот» — своей первой прямой инвестиции в Узбекистан.