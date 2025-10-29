Состоится мастер-класс итальянского скульптора Джузеппе Карта для молодых художников

БАКУ/Trend/ - 1 ноября одним из интересных мероприятий проекта "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) станет встреча с известным итальянским художником и скульптором Джузеппе Карта.

Как сообщает Trend, мастер-класс, который пройдет в Азербайджанской государственной академии художеств, посетят зарегистрировавшиеся заранее молодые исследователи, студенты и все интересующиеся творчеством Джузеппе Карта.

Лекция будет посвящена теме "Основные направления творчества Джузеппе Карта". Художник предоставит слушателям подробную информацию о своём творчестве, работе в студии, технологиях и принципах создания произведений. Автор также расскажет о международных выставочных проектах.

Напомним, что в настоящее время в Центре Гейдара Алиева проходит персональная выставка Джузеппе Карта "Дары природы" (Gifts of nature). На выставке представлены большие скульптуры фруктов и овощей. Некоторые из этих работ были созданы автором специально для выставки в Центре Гейдара Алиева и впервые представлены публике в Баку.

