Выросли доходы иранской сталелитейной компании Хормузган

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) доходы от продаж иранской сталелитейной компании Хормузган увеличились на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Доходы от продаж компании за первые 6 месяцев составили около 40,3 трлн риалов (около 70 млн долларов США). Из этих доходов 8,5 трлн риалов (около 14,8 млн долларов США) пришлись на экспорт, а 31,8 трлн риалов (около 55,2 млн долларов США) - на продажи на внутреннем рынке.

Объем производства компании за первые 6 месяцев составил 741 тыс. тонн. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года добыча компании составила 561 тыс. тонн.