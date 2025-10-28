Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Из палитры чувств — в цветные строки - выставка-концерт в Международном центре мугама (ФОТО)

Культура Материалы 28 октября 2025 18:38 (UTC +04:00)
Из палитры чувств — в цветные строки - выставка-концерт в Международном центре мугама (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошла презентация выставки-концерта молодой певицы, художницы и поэтессы Ханым Пашазаде, получившая название "Из палитры чувств - в цветные строки", сообщает Trend Life.

Это творческое событие объединило в себе живопись, поэзию и музыку. Гости вечера стали свидетелями удивительного синтеза цвета, слова и мелодии, в котором раскрылся богатый внутренний мир автора.

В экспозиции были представлены живописные полотна Ханым Пашазаде, отражающие её эмоциональное восприятие мира, а также прозвучали поэтические строки и авторские композиции, исполненные самой артисткой.

Тёплая атмосфера вечера, искренность исполнения и глубокий смысл произведений нашли отклик в сердцах зрителей.

